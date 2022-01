Milan, Castelli: Ecco le parole dell’agronomo di San Siro

L' agronomo di San Siro, Castelli ha rilasciato delle dichiarazioni sul manto erboso dello stadio di Milano.

LAVORI – "Ieri abbiamo rimosso tutta la parte calpestabile, circa quattro centimetri. Storicamente le prendevamo in un vivaio di Locate Triulzi solo che per l’erba, come per il grano e i bambini, ci vogliono 9 mesi. Questa volta abbiamo dovuto organizzare il trapianto senza preavviso."