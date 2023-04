Cassano: “Il Milan ha giocato da squadra, Leao ha spaccato la partita”

Ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato l'esito del quarto tra Milan e Napoli. Le sue parole: "Il Milan ha giocato una partita da vera squadra e i 24 punti di differenza in campionato non si sono visti. Ma Rrahmani sul gol perché non fa fallo? Appena Leao prende palla non lo deve far girare e poi Di Lorenzo va mezzo sì e mezzo no… Leao ha fatto una grande giocata, ha fatto quattro azioni e ha spaccato la partita tra andata e ritorno".