Cassano: “Inzaghi ha perso due Scudetti, fatto passare per stratosferico”

In questo finale di stagione l' Inter sta festeggiando il suo ventesimo Scudetto , arrivato matematicamente nel derby vinto contro il Milan . Ma tra gli elogi generali, c'è chi ha criticato duramente Simone Inzaghi . Si tratta di Antonio Cassano , che, presente a un evento al quale ha preso parte in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola, ha commentato l'operato del tecnico nerazzurro.

Le parole di Cassano su Simone Inzaghi

"Per me non vanno dati i meriti a Inzaghi, ma vanno dati i demeriti. Inzaghi non ha vinto uno Scudetto, ma ne ha persi altri due contro due squadre di gran lunga inferiori. Stranamente viene fatto passare come un allenatore stratosferico".