Cassano: “Il nostro calcio è in ritardo di 10-15 anni rispetto agli altri”

L'ex attaccante del Milan ha detto la sua in vista del prossimo weekend: " Chi ha tutto da perdere è l'Inter . Deve giocare la semifinale di Coppa Italia con la Juventus e poi ha la Lazio: chi rischia di più è chi deve rincorrere. Mesi fa nessuno avrebbe mai immaginato che la Lazio sarebbe stata al secondo posto in classifica a questo punto del campionato".

Cassano poi ha analizzato la situazione del movimento calcistico italiano secondo il suo punto di vista: "Il nostro calcio è in ritardo di 10-15 anni rispetto agli altri, abbiamo avuto culo a beccare squadre alla nostra portata agli ottavi e per questo abbiamo cinque squadre in semifinale nelle coppe europee. Ma in questo momento stanno arrivando anche altri Paesi come il Portogallo o l'Olanda, oggi l'AZ Alkmaar ha vinto la Youth League. La Juventus è a -18 dal Napoli eppure mi devo sentir dire dall'allenatore che il problema è la penalizzazione".