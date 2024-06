Cassano di nuovo all’attacco: “Leao è tra i flop di quest’anno”

Antonio Cassano torna a far discutere con le sue esternazioni. Intervenuto nella diretta Instagram di goaldenpoint, l'ex attaccante del Milan ha attaccato di nuovo Rafael Leao . Dopo le critiche dei mesi passati, Fantantonio ha criticato aspramente il rendimento del numero 10 rossonero nella stagione appena conclusa.

Le parole dell'ex rossonero su Leao

"Leao per me rientra certamente tra i flop di quest'anno. E' stato per 5 mesi e mezzo senza fare un gol, parliamo di un giocatore che è convinto di essere forte, ma che nelle ultime partite è stato fischiato e ha perso anche il posto. Anche l'allenatore lo aveva parcheggiato".