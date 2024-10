Cassano attacca Leao: “E’ un giocatore normale, esaltato per nulla”

Quello di Rafael Leao è un momento decisamente negativo . Il numero 10 del Milan infatti non sta rendendo ad alti livelli in campo ed è finito anche in panchina in più occasioni, visto il rapporto non idilliaco con Paulo Fonseca . Sul portoghese ha detto la sua Antonio Cassano , intervenuto nel programma Viva El Futbol.

Cassano ha continuato: "Io mi baso sul rettangolo di gioco. Lo giudico non per i 3 mesi. E' stato sempre un giocatore normale, esaltato non so da chi, come e perché. Rui Costa in 50 partite con il Milan non faceva gol, ma in 47 faceva la differenza. Leao è stato esaltato all'ennesima potenza per nulla, per me è follia questa".