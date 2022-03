Cassano: “Il Milan contro l’Empoli ha fatto una partita sporca”

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria di sabato contro l'Empoli

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Questo il suo intervento: "Contro l'Empoli ha fatto una partita sporca, come tante già capitate quest'anno, giocando anche meno bene del solito. L'Empoli ha messo un po' sotto, il Milan non ha rubato niente, ma ha trovato una vittoria sul grandissimo gol di Kalulu e ha gestito la partita. In questo momento qua sono sicuri e hanno vinto una partita particolare ma sporca. Il Milan è meritatamente primo in classifica. Adesso le prossime due-tre partite si decidono tutto il campionato. Fra due partite c'è Juventus-Inter, il Napoli è a meno tre dal Milan. Col Milan a +3 sul Napoli e virtualmente a +1 sull'Inter."

.."Non pensavo che a nove giornate dalla fine il Milan fosse primo in classifica meritatamente. Mi ritrovo con una classifica meritata del Milan. Ha rivoluzionato tutto con un grande lavoro, con un grande gruppo. Adesso diventa complicato, nelle prossime due partite si decide il campionato. Il Milan ha una partitaccia con il Cagliari, l'Inter ha la partita complicata con la Fiorentina. Secondo me nelle prossime due-tre partite si decide il campionato. Io alzo le mani e dico che oggi non avrei creduto al Milan primo in classifica. Complimenti ad allenatore, giocatori e società"