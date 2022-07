Casini: “Siamo soddisfatti, la Coppa Italia avrà ancora più successo”

“Esprimiamo grande soddisfazione per il prosieguo di questo viaggio con Trenitalia, un’eccellenza italiana impegnata ogni giorno nel trasporto veloce di milioni di persone in tutto il Paese – ha dichiarato Lorenzo Casini, Presidente di Lega Serie A -. Proprio come accade quotidianamente nei collegamenti tra luoghi e persone, la Coppa Italia Frecciarossa unirà idealmente l’Italia attraverso una competizione che siamo certi regalerà, anche quest’anno, grandi emozioni a tutti i tifosi”. Queste le parole del presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini riportate anche nel comunicato comparso ieri sul sito ufficiale della Lega di Serie A.

"La strategia di riposizionamento della Coppa Italia, iniziata un anno fa con un nuovo format sportivo e un nuovo broadcaster domestico come Mediaset, ha generato ascolti crescenti grazie a partite sempre più combattute – il commento dell'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo - Il rinnovo con Frecciarossa conferma da un lato la crescita di valore della competizione e dall'altro il grande apprezzamento di un "campione nazionale" come Frecciarossa. Grazie alla collaborazione con Trenitalia riusciremo a offrire nuovi servizi ai tifosi di tutte le squadre partecipanti permettendo di raggiungere, con promozioni dedicate, le città in cui si disputano le partite". Queste le parole dell'ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo in merito al rinnovo della partnership tra Coppa Italia e Trenitalia Frecciarossa, parole riportate anche nel comunicato comparso ieri sul sito ufficiale della Lega di Serie A.