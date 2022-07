Passerini: “Adoro Sanches, ma mi aspetto molto da Pobega”

Carlos Passerini, celebre giornalista ospite a Radio Rossonera Talk ha parlato di diversi argomenti sul mondo rossonero.

Carlos Passerini, celebre giornalista ospite a Radio Rossonera Talk ha parlato di diversi argomenti. I temi toccati hanno riguardato il mercato, sia i colpi già fatti, come Origi, sia quelli che si stanno cercando di chiudere, come De Ketelaere, Ziyech e Sanches.

Sulla conferenza stampa di Origi: “Ho avuto la stessa sensazione che mi lasciarono Giroud e Tomori. I calciatori che arrivano dalla Premier ci sanno sempre fare anche in conferenza, venendono da un campionato molto più mediatico della Serie A. Mi sembra un giocatore intelligente e spero lo sia anche sul campo. Ben venga che si è presentato been, ora vedremo cosa darà sul campo”.

Sulla stagione che potrebbe disputare Origi: “È un giocatore che non ha mai segnato molto, quindi sulla possibilità di fare 15 gol verrebbe da dire di no. La stagione scorsa, in cui ha avuto un infortunio, non ha superato la doppia cifra in stagione. È un calciatore diverso, un centravanti che serve molto gli altri. Tatticamente è molto intelligente e questo può essere una risorsa, può aiutare il Milan ad andare in gol magari con i trequartisti. Detto questo qualche gol in più me lo aspetto. Quando toccherà a lui spero farà i gol dello stesso peso di Giroud”.

Sul calciomercato, soprattutto sulla trequarti: “De Ketelaere è un po’ più avanti di Ziyech ad oggi. Il marocchino è più semplice dal punto di vista del cartellino, dato che si potrebbe optare per un prestito. Lo stipendio, però è un po’ più alto, a meno che il Chelsea non riesca a contribuire in parte. Il belga rientra a pieno nelle strategie aziendali del Milan. È giovane, di prospettiva. Ha uno stipendio sostenibile (attualmente 1,5/2 milioni di euro). Il cartellino è pesante ma la proprietà ha dimostrato di voler investire su un segmento di obiettivi: i giocatori giovani e di prospettiva. Bisognerà andare attorno ai 30 milioni. Credo però che la trattativa possa andare in porto, anche perché il calciatore sembra voler venire a Milano”.

Su Renato Sanches: “A me piace moltissimo. È diverso da Kessié. Non si limita a fare il centrocampista, fa un po’ tutto in base a ciò che serve. Se sta bene può fare benissimo, anche se negli ultimi anni si è un po’ perso. In condizioni normali uno così non verrebbe a giocare in Italia, ma date queste sue ultiem stagioni sarebbe ideale da portare a Milano. Purtroppo il Milan ha perso un po’ di tempo ed è entrato il PSG. Un mese fa era più vicino di adesso. in ogni caso mi risulta che in questi giorni ci sia stata una riapertura del giocatore, che ha sempre detto di gradire la destinazione meneghina. Io fatico a vederlo ai parigini, perché il centrocampo mi pare molto molto trafficato, quindi il Milan è una soluzione. Detto questo io sono motlo curioso di vedere cosa potrà dare Pobega, ho grandi aspettative su di lui”.