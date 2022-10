Pellegatti: “De Ketelaere in confusione, deve stare in panchina per un po’”

“ Vedo De Ketelaere un filino in confusione , forse si è sottovalutato l’impatto che un giocatore così giovane deve avere in un campionato duro come quello italiano – ammette Pellegatti – Non si può dire sia svogliato, ma non riesce ad offrire i guizzi che abbiamo solo intravisto all’inizio. Per ora ricordiamo solo l’assist a Leao contro il Bologna e la giocata di Salisburgo”.

La soluzione sembra chiara: “Secondo me potrebbe fargli bene restare in panchina per un po’, ricaricarsi e rifiatare sul piano mentale, così da lasciare spazio ad altri. Starà alla maturità di Pioli capire quale soluzione sia la migliore per De Ketelaere. Io contro la Juventus so già cosa farei: sulla trequarti piazzerei Krunic, stile Kessie, come numero 10 atipico. Sulla fascia destra scegliete voi chi mettere, ma Krunic è la soluzione migliore in quel ruolo”.