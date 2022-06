Carlo Festa : “Milan, ecco perché hai bisogno di Maldini”

Il famoso giornalista Carlo Festa, ha parlato di Milan ai microfoni di calciomercato.it. Vediamo insieme le sue parole.

Redazione Il Milanista

Il famoso giornalista Carlo Festa, ha parlato di Milan ai microfoni di calciomercato.it: “Di certo non possiamo ritenere una novità che Maldini non abbia rapporti propriamente idilliaci con Gazidis e nemmeno con alcun dirigente di Elliott. Lo dimostrano alcune sue uscite non particolarmente felici”.

Continua così Festa: “Il management del Milan potrebbe anche decidere di andare avanti senza Maldini, ma in questo momento non penso lo farà perché Paolo è visto dal popolo rossonero come un uomo simbolo“. In conclusione Festa commenta personalmente la situazione calciomercato: “Io penso che dovremmo metterci anche nei panni degli agenti per capire come mai il mercato del Milan stia andando così a rilento. Non sanno con chi devono trattare in questo momento, non hanno idea da chi sia rappresentato il club, c’è in effetti una situazione di incertezza generale”.

Non è un momento facilissimo per il Milan. Dopo il cambio di proprietà la situazione non è chiarissima soprattutto per quanto riguarda la parte dirigenziale. Mercato bloccato con trattative avviate e primi mugugni che arrivano dalla piazza rossonera. Tutto questo dopo uno straordinario campionato vinto con merito e sofferenza. C’è bisogno di risposte per vive un’estate più tranquilla per tutti.

I rossoneri inseguono da tempo diversi obiettivi di mercato, che ad oggi sono stati sondati anche da diversi top club europei. Il lavoro svolto dalla dirigenza dei diavoli, potrebbe quindi andare in fumo. Il nome da sempre noto per il post Franck Kessie potrebbe finire alla corte del Paris Saint Germain. Parliamo ovviamente di Renato Sanches, gioiellino del Lille classe 97', che dopo due ottime stagione in Francia è pronto a tornare nel calcio che conta.