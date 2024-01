Caressa: “Ogni volta che era sul baratro il Milan si è ripreso”

Fabio Caressa , noto giornalista e telecronista di Sky Sport , sul suo canale YouTube ha parlato del Milan . In particolare il collega si è concentrato sulla capacita dei rossoneri di sapersi rialzare nei momenti più difficili. Le sue parole: "Nel Milan vedo una capacità di riprendersi nei momenti difficili che è il significato di un gruppo che ci sta con la testa e anche nei rapporti con l’allenatore".

Poi Caressa ha aggiunto : "Ogni volta che è andato in difficoltà e sembrava sull’orlo del baratro il Milan si è ripreso e ha addirittura fatto delle serie positive. E’ una squadra che probabilmente puntava a fare meglio e stare più vicino alla vetta."

