Caressa sulla panchina del Milan: “Io piazzerei De Zerbi come idea…”

Nel corso del consueto appuntamento con il programma ' Sky Calcio Club ', Fabio Caressa ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera , facendo anche il nome dell'allenatore che vedrebbe molto bene per sostituire Stefano Pioli. Quste le sue dichiarazioni.

"Io piazzerei De Zerbi come grande idea al Milan, se non prendi Lopetegui che comunque diciamo essere quello più avanti. Piazzerei Gasperini alla Juventus ed Antonio Conte al Napoli".

"Dici bene, ci vuole rispetto. Ha fatto cose molto importanti per il Milan e conitnua ad esser l'allenatore del Milan. Al di là di tante voci, di cose che si scrivono, Stefano Pioli è l'allenatore del Milan" .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.