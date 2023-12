Cardinale: “Zlatan? Ciò che lo rende vincente è un intelligenza elevata…”

Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi sarà annunciato come stretto collaboratore di Gerry Cardinale in RedBird

Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi sarà annunciato come stretto collaboratore di Gerry Cardinale in RedBird. Sarà dunque il terzo ritorno al Milan per l'ex centravanti: questa volta però dietro la scrivania. Lo stesso Cardinale intanto ha già parlato ai microfoni di Financial Times, che ha dato la notizia.