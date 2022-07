Milan, Redbird cerca rinforzi in società? Ecco chi è Vivek Ranadivé

Ha studiato al MIT (Massachusetts Institute of Technology) e nel 2016 ha collaborato con l' Università della California con cui ha creato un fondo di investimento, Bow Capital . La fortuna dei guadagni dell'uomo d'affari interessato ai rossoneri inizia nel settore tecnologico. Ha fondato due società che hanno permesso di far lievitare il suo patrimonio. Prima Teknekron nel 1968, una delle maggiori aziende tecnologiche nel panorama mondiale. Poi nel 1997 ha dato vita alla società TIBCO , specializzata nella produzione di software per le aree di integrazione.

L'uomo d'affari 64enne vanta già una grande esperienza nel mondo dello sport, in quanto proprietario della franchigia NBA dei Sacramento Kings dal 2013, quando ha rilevato la squadra californiana per 534 milioni di dollari. Oggi i Kings hanno una valutazione pari a 2 miliardi di dollari, per un valore di quasi il quadruplo dei costi dell'acquisto. In precedenza era stato anche il co-proprietario dei campioni NBA in carica, i Golden State Warriors e aveva avanzato un'offerta in estate per provare ad aggiudicarsi il Chelsea. Le cifre dell'affare non sono ancora trapelate ma fonti vicine riferiscono di un interessamento concreto di Ranadivé. Sarebbero già stati avviati i contatti con Cardinale per delineare la sua posizione e il suo coinvolgimento nell'affare.