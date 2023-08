Cardinale: “Buona prima partita, si è visto il potenziale della squadra”

Lunedì a Bologna era presente anche Gerry Cardinale . Il numero uno di RedBird era arrivato lunedì sera in Emilia, poi è passato da Milano, da dove è ripartito ieri. L'intenzione poi è quella di tornare per il match di sabato a San Siro contro il Torino .

Cardinale ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sulla prima uscita del Milan: "È stata una buona prima partita, per dare il via alla nuova stagione, in cui si è visto il potenziale della squadra per essere competitiva. La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui".