Cassano contro Cardinale: “Una me**a con Maldini e Massara”

Nell'ultima puntata della Bobo Tv, l'ex attaccante rossonero ha detto la sua sul nuovo Milan e si è scagliato contro il numero uno di RedBird

Con il ritorno del campionato, è tornata anche la Bobo Tv. Nella prima puntata, Antonio Cassano ha detto la sua sui rossoneri, che hanno battuto il Bologna. Il parere dell'ex attaccante: "Il Milan ha preso un giocatore che mi piace molto, Pulisic, uno che mi intriga, Okafor, e uno che conosco e che mi piaceva tanto prima dell’infortunio, Loftus-Cheek. Non conoscevo molto Reijnders, ma mi ha impressionato nelle due fasi. Si buttava, giocava a calcio, difendeva. Ha fatto una partita spettacolare, migliore in campo di gran lunga. Non ha sbagliato un appoggio, una scelta... nulla. Giocatore molto molto interessante che non conoscevo".

L'ex rossonero poi si è scagliato contro Cardinale: "Vorrei dire una cosa al signor Cardinale che ha fatto una me**a comportandosi così con Maldini e Massara. Deve capire che non sta allenando la Sanmartinese. Deve avere rispetto, perché ovviamente ora inizia il campionato, ma noi non dimentichiamo. Deve avere rispetto per la storia, perché il Milan la storia l’ha fatta con Maldini e il lavoro da dirigente è stato iniziato con lui".

Cassano non le ha mandate a dire al numero uno di RedBird: "Cardinale viene dall’America e non ha scoperto l’acqua calda. Deve avere rispetto, anche se vince la Coppa dei Campioni. Ha mancato di rispetto a una persona tutta d'un pezzo che ha fatto la storia del Milan e come dirigente, siccome nessuno gliel’ha regalato, è stato non bravo, ma fenomenale. Lui e Massara hanno fatto un lavoro eccezionale. Cardinale, lascia stare gli algoritmi e le altre cag**e e abbi rispetto per la gente che ha fatto la storia del Milan".