Adani: “Il Milan ha fatto una campagna acquisti arrapante”

Adani ha proseguito: "Pioli, richiamando quello che fece 2-3 anni fa con quei giovani che ha portato a giocare la Champions League e a vincere il campionato, secondo me ha a disposizione una campagna acquisti più elevata e migliorata rispetto ad allora, perché i Messias e i Saelemaekers erano inferiori. E lo hanno fatto nel momento in cui dovevano farlo e in cui tanti pensavano che non l’avrebbero fatto. Difficilmente lo si mette in prima fila, sono d’accordo, ma non lo si metteva nemmeno quando ha vinto...".