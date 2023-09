Caputi: “Frattesi forte ma davanti ha dei giocatori che si fa fatica a togliere”

Il direttore Massimo Caputi ha parlato in vista del derby tra Inter e Milan di sabato. Ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto direttore Massimo Caputi che sul derby tra Inter e Milan di sabato alle ore 18 ha detto: “Siamo solo alla terza giornata. Il campionato parte forse adesso. Inter e Milan però è indubbio che siano partite bene con caratteristiche diverse. L'Inter, forse per la finale di Champions e i due scudetti persi, è partita con una cattiveria che gli anni precedenti non aveva. Anche il Milan è partito molto determinato con giocatori nuovi e un nuovo modo di giocare".

Su Frattesi — “E' andato in una squadra consapevole che non era titolare. E' fortissimo ma davanti ha dei giocatori che si fa fatica a togliere. Credo che ci sarà comunque tanto spazio per lui".

