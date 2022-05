Caprari: “Fatal Verona? Ho l’Instagram intasato dai tifosi dell’Inter”

Gianluca Caprari ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport sulla prossima sfida del suo Verona, ovvero la gara contro i rossoneri.

FATAL VERONA PER IL MILAN – «Sì, non ne abbiamo parlato ma ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere».