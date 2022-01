Covid, la Lega ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5000 spettatori

Ora è ufficiale. La Lega Serie A ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5000 spettatori nelle gare del 16 e 23 gennaio.

Ora è ufficiale: la Lega Serie A ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5000 spettatori nelle giornate del 16 e 23 gennaio. Come riporta il Corriere della Sera, molti club si sono opposti alla richiesta del governo di fermare il campionato. Tra di essi ci sono il Milan, l’Inter e la Juventus, che vogliono far proseguire il girone di ritorno con le dovute accortezze. L’obiettivo è superare questo periodo di crisi e dal 6 febbraio valutare la situazione: soltanto in seguito a questa data si deciderà se sospendere il campionato, in base all’andamento della curva epidemiologica.