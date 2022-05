Capello: “Leao fa sembrare semplici le cose difficili, Kalulu che rivelazione”

L'ex tecnico Fabio Capello ha parlato del Milan e di alcuni giocatori rossoneri dopo la vittoria dello Scudetto da parte del diavolo

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex allenatore Fabio Capello che sul Milan e su alcuni giocatori rossoneri ha detto: "Kalulu è una rivelazione, è concentrato, attento, perfettamente calato in un ruolo che all’inizio non era il suo. Ha fatto un salto di qualità incredibile. Theo Hernandez e Leao sono autori di giocate di altissimo livello, valgono il prezzo del biglietto”.