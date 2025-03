Capello: “Senza Champions la stagione del Milan sarebbe fallimentare”

"Il Milan fuori dalla Champions non si può vedere". A dirlo è Fabio Capello, in un'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore rossonero ha affermato che senza Champions la stagione dei rossoneri sarebbe fallimentare: "Per forza, basta farsi un giro alla bacheca dei trofei di Casa Milan per capire cosa significa per questo club la coppa. E se devo aggiungere una nota personale, da ex calciatore e allenatore rossonero mi farebbe male non vedere la squadra nel suo habitat naturale, la Champions League".