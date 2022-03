Capello: “Il Milan ha le stesse possibilità di vincere delle altre. È lotta a 4”

L'ex tecnico rossonero ha detto la sua su un finale di stagione che vede quattro squadre contendersi lo scudetto.

Redazione Il Milanista

Ha parlato a lungo Fabio Capello a LaGazzettaDelloSport sulla volata scudetto e sulle dirette avversarie del Milan.

FAVORITO - "Nessuno, al momento ci sono 4 squadre col 25 percento di possibilità di vincere". L'allenatore più adatto a vincerlo potrebbe essere Allegri. Parte di rincorsa visto che è dietro e ha meno peso sulle spalle. Il peso sulla schiena lo portano gli altri."

BEL GIOCO - "Allegri è una persona intelligente e fa giocare la squadra come può. Non capisco tutte queste critiche per gli 1-0. Il dibattito sul gioco, più che stucchevole, è diventato una grossa stupidata. E una mancanza di rispetto verso ciò che Allegri ha fatto. Lo ripeto, ma mi sembra di parlare ai sordi, giocando coi passaggi corti e copiando il Guardiola di tanti anni fa non si risolve nulla".

MILAN -"Ha prima di tutto il vantaggio della spensieratezza, questa la chiave. Il Milan è una squadra che trasmette allegria ed è guidata da un allenatore che sta facendo un lavoro ottimo, ma come tutti i gruppi giovani ha alti e bassi. Occhio al calendario, che non è semplice. Il Milan nelle grandi partite si esalta. Ogni allenatore sa che quando le partite sono importanti c’è poco da dire: le motivazioni arrivano da sole. Ma poi bisogna mantenere la concentrazione sempre. L’allegria del gioco è il loro punto forte perché sono una squadra giovane. Ma fra le quattro in lotta mi sembra quella più enigmatica"

SULLE ALTRE - "Il calo dei nerazzurri un'esagerazione, non ho visto una squadra abbattuta. La squadra di Inzaghi si riprenderà anche se dipende molto dalla sfida contro i bianconeri di domenica prossima. Un pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe, gli allenatori se la giocheranno con le proprie armi. Nessuna delle due può permettersi un pareggio. Non dimentichiamo il Napoli nella lotta scudetto che è cresciuta molto e ha un tecnico che sa dove portarla."

UOMO DECISIVO -"Osimhen, Vlahovic, Leao se è in giornata e Dzeko".