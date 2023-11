Capello: “Dov’era finito questo Milan? Bellissimo. Leao spettacolare”

Presente negli studi di Sky dopo la vittoria del Milan contro il PSG, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha commentato così la prestazione dei rossoneri. Il Milan, ieri sera, ha steso tra le mura amiche il Paris Saint Germain di Mbappé e Dembelé. Di seguito le parole dell'ex tecnico: "Dov'era finito questo Milan nelle ultime settimane? Bellissimo. Leao è stato spettacolare, ma tutti sono stati grandi. Complimenti a Pioli che ha messo in campo una squadra molto motivata. San Siro è stato spettacolare sotto tutti gli aspetti, i tifosi sono stati non il 12°, ma il 13° uomo in campo. Partita indimenticabile del Milan".