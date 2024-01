Capello: “Milan? Ad Empoli servirà la riconferma. Stagione positiva se…”

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport la corsa del Milan e gli obiettivi...

Fabio Capello , ex tecnico rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport la corsa del Milan e gli obiettivi : "I due successi di fila tra campionato e Coppa Italia sono positivi, ma già nella prossima partita a Empoli servirà la riconferma. La continuità è decisiva per avere sempre più convinzione ".

" Qualsiasi trofeo venga aggiunto in bacheca avrà un grande valore, specie se si tratterà di una coppa europea . In campionato giusto provare a inseguire chi sta davanti ma attenzione anche alle altre candidate alla zona Champions, sono tante e agguerrite"

