Capello: “Mancato turnover? I giocatori hanno tradito Fonseca”

Le parole di Capello

"E' senza dubbio il periodo più delicato della prima parte di stagione, perché non hai tempo per il recupero e gli infortuni aumentano. Da qui in poi inizia a far differenza la profondità della rosa. Il mancato turnover di Fonseca finora? Ero d'accordo col tecnico del Milan, anche se poi i giocatori in campo l'hanno tradito. Ora dovrà per forza fare qualche cambio. La domanda, piuttosto, è se la rosa rossonera possa permettersi certe rotazioni: chi può fare il lavoro di Fofana? Nessuno... E se le riserve di lusso come Chukwueze continuano a deludere si fa dura".