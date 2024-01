Capello: “Caso Maignan? Mi sono sentito offeso e arrabbiato anche io”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato - in un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola...

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato - in un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - quanto accaduto a Mike Maignan.

Sulla decisione dell'arbitro: "Ha fatto bene, decisione giustissima. La mia proposta andava nella stessa direzione, non si può aspettare che la diga salti del tutto .... Fermandosi, Maignan ha puntato i fari su quello che stava succedendo, e che evidentemente in pochi avevano sentito. Come si può continuare a giocare di fronte a situazioni così incivili e vergognose? Ricordiamoci che allo stadio vanno anche i bambini, che messaggio passerebbe verso gli adulti di domani? Altrettanto giusta la decisione dell’arbitro di sospendere la partita. Sono stati due segnali forti".

Sugli insulti ('Scemo, scemo') arrivati a Maignan durante Udinese-Milan dopo che la partita è ripresa: "Abitudini che vanno assolutamente cambiate, altrimenti si perde il senso di tutto. Anziché seguire logiche da branco, bisognerebbe che chi era vicino a quei cretini che urlavano “scimmia” collaborasse con le autorità e la società: si tratta di un gesto di pochi, chi ha visto e sentito deve aiutare ad individuarli e punirli".

Su cosa ha provato, da friulano, per i fatti di Udine: "Guardi, ho seguito la partita da Dubai, dove mi trovavo per fare da giurato ai Globe Soccer Awards. Quando ho visto Maignan abbandonare il campo e tornare negli spogliatoi mi sono sentito offeso anche io. Offeso, e arrabbiato, da friulano: la nostra è una terra di confine, dove la tolleranza, l’accoglienza e l’inclusione sono valori radicati da sempre nella cultura delle persone. Torno a sottolineare: a pochi stupidi sono bastati pochi minuti per rovinare l’immagine di una città, di una regione e di un club che è un esempio di integrazione".

