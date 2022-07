Capello: “Leao dal potenziale straordinario. Maldini ha l’occhio lungo…”

Sempre l'ex allenatore Fabio Capello, in un’analisi sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan dicendo: “È la squadra che, almeno per quanto riguarda l'attacco, è indietro. Non è una impressione, ma la pura e semplice realtà. Origi è un bel nome, ma deve recuperare, Ibra è un'incognita, andrà valutato tra qualche mese. De Ketelaere è un giovane talento, consentirebbe ai rossoneri di aumentare il tasso di pericolosità e di inventiva. Altrimenti non resta che affidarsi a Leao e Giroud”.