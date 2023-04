Capello: “Inter più forte per rosa, ma il Milan ha più fantasia e Leao”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato in vista dell'euroderby in Champions tra Milan ed Inter

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato in vista dell'euroderby in ChampionsLeague tra Milan e Inter: "Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions. E invece Milan e Inter hanno fatto grandi cose. I rossoneri erano quelli a cui davo meno credito, pensavo soffrissero di più, soprattutto con il Tottenham".

Successivamente ha continuato: "E invece sono stati bravi, come l’Inter che ha eliminato Barcellona e Benfica. Chi è favorito nel derby? Ho sempre ritenuto l’Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il Milan ha più fantasia e un Leao che nell’uno contro uno nello spazio è imprendibile".

Finale di Europa League tutta italiana?: "E sarebbe bello anche avere una finale Roma-Juve in Europa League. Per chi tiferei? A metà. Anche se mi piace molto il Siviglia, lo vedo bene, soprattutto in casa. Fare il Triplete sarà comunque difficile, soprattutto per la Champions, dove di là c’è una finale anticipata: Real e City hanno tanta qualità e potenziali offensivi enormi, in questi casi vince chi sbaglia di meno".

Sulla Fiorentina e sul calcio italiano: "E poi la Fiorentina, che con il Lech è calata di tensione e intensità e ha rischiato. Vincere un trofeo a livello internazionale non è mai facile, ci vuole grande attenzione fino alla fine. Comunque godiamoci questo momento e sfruttiamolo nel miglior modo possibile. E mi piace l’idea di vedere tre allenatori italiani in Champions, vuol dire che qui si lavora bene. E che ora abbiamo anche tanti calciatori bravi. Speriamo solo che non ce li portino via...".