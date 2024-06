Capello: “Leao? Il lavoro si fa a Milanello, non in studio a fare il disco rap”

Ieri sera a Wembley il Real Madrid ha alzato per la quindicesima volta la Champions League , battendo 2-0 il Borussia Dortmund . Ancora una volta nei Blancos è stato protagonista Vinicius Junior , con il gol del raddoppio. Nel dopo partita, dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha fatto un paragone tra il brasiliano e Rafael Leao , spronando il numero 10 del Milan a fare di più.

Le parole dell'ex tecnico rossonero: "Vinicius Junior a inizio carriera sembrava un giocatore ribelle, anarchico e ora invece parla di gruppo, di quanto sia importante aiutarsi. Ci sono giocatori che meriterebbero di passare momenti diversi e non stare le ore a registrare il disco rap. Il disco vero, il lavoro, lo si fa a Milanello, a Madrid, il lavoro di tutti i giorni per migliorarsi e non accontentarsi".