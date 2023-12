Capello su Ibra: “Pioli meno solo con lui, ma mi preoccupa una cosa”

A proposito del ritorno dello svedese, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello. L'opinione dell'ex tecnico: "Ibra è sicuramente una figura ingombrante, positiva da giocatore per il Milan e per lo stesso Pioli, i risultati lo hanno dimostrato in modo chiaro. Oggi però la realtà cambia e parecchio. Se la domanda è: 'Con lui Pioli si sentirà meno solo?' La risposta può essere sì, specie se i confini saranno ben definiti oltre tutta la diplomazia che ha accompagnato il suo ritorno".