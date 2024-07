Capello su Fonseca: “Che avvio di Serie A per il Milan, un bel test duro”

“Un bel test, duro. Alla terza c’è la Lazio, alla quinta il derby con l’Inter: che avvio… A maggior ragione per Fonseca, già messo sulla graticola dai tifosi. Fa effetto vedere i rossoneri senza italiani nel possibile undici titolare. Il Milan deve ripartire da Maignan, Theo e Leao. La base c’è, ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l’Inter per lo scudetto”.