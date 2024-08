Capello: “Il Milan ha preso Fofana per il problema del filtro a centrocampo”

Ci siamo: oggi ricomincerà ufficialmente la Serie A. Il Milan farà il suo esordio questa sera alle 20:45 a San Siro contro il Torino . In vista del via del campionato, La Gazzetta dello Sport ha interpellato Fabio Capello , che ha detto la sua anche sulla squadra di Fonseca .

Le parole di Capello sul Milan

"Il Milan è la formazione che può accorciare i tempi per tornare a vincere. Il problema è il filtro a centrocampo: troppo spesso lo scorso anno, quando i rossoneri perdevano palla, gli avversari arrivavano in porta. E' successo anche qualche sera fa contro il Monza nel Trofeo Berlusconi. Hanno preso Fofana proprio per questo. Morata? Ha forza ed esperienza. Saprà sostituire Giroud in modo diverso e sarà importantissimo in tutti i momenti della gara".