Fabio Capello: “Mi sono pentito di essere tornato al Milan”

Con la maglia rossonera, Fabio Capello ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia . In panchina il palmares si amplia notevolmente, con 4 campionati portati a casa ma non solo: anche tre Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea .

Queste le parole rilasciate da Fabio Capello a “GameInsight”: “Mi sono pentito di essere tornato al Milan. Avevo vinto il campionato al Real Madrid e chiesi al presidente di tornare al Milan perché me lo disse Berlusconi. Io devo tutto a Berlusconi. La mia carriera è partita grazie a Berlusconi. La riconoscenza è qualcosa a cui io tengo molto. Lui mi chiamò ma quando ritornai dopo un anno gli dissi che non mi sembrava una squadra adatta a vincere e infatti così fu. Mi dispiacque quando mi licenziarono perché poi l’anno dopo fecero una squadra per vincere il campionato. Merito dell’allenatore Zaccheroni, ma era una squadra che avevo programmato io. Mi sentivo un po’ mio quello scudetto. Sono stato contento di aver pagato un prezzo per riconoscenza”.