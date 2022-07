Capello: “De Ketelaere? Giocatore importante, sarebbe ideale per il Milan”

L'ex tecnico tra le altre del Milan Fabio Capello ha parlato del mercato rossonero ma non solo. Le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto tecnico Fabio Capello che sul Milan e sul possibile acquisto di De Ketelaere ha detto: “È un giocatore molto importante, è ideale per il Milan. Ha tutte le qualità per essere un giocatore che fa la differenza. Come sempre Paolo Maldini e Frederic Massara intuiscono le potenzialità di un giocatore, lui è già abbastanza maturo e conosciuto”.

Ancora Fabio Capello sulle mosse dei grandi club

“Il Milan quest’anno dovranno puntare molto in alto ma i nerazzurri e i bianconeri si stanno muovendo molto in alto e con tanta aggressività e cattiveria agonistica. Perisic lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione e ha rimarcato come il ruolo dell’esterno sia sempre più fondamentale per il gioco del calcio. Gli esterni creano problemi alle difese avversarie”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto tecnico Fabio Capello.

Anche il giornalista Riccardo Mancini ha parlato di Milan

Il noto giornalista di Dazn Riccardo Mancini ha parlato anche lui del Milan e della sua grande reputazione in Europa e hai microfoni di MilanNews.it ha detto: “La reputazione del Milan in Europa è alta, ma lo è sempre stata. Il Milan a livello internazionale è rimasto il Milan anche negli anni più bui. Ora è tornata a vincere in Italia, il club vuole crescere e l’opinione pubblica sa bene che Milano rappresenta uno dei grandi poli calcistici europei e mondiali. C’è sempre una certa reverenza in questo senso”. Queste le parole del noto giornalista di Dazn Riccardo Mancini il quale ha parlato del Milan in esclusiva a MilanNews.it. <<<Per quanto riguarda il mercato del Milan sul nostro sito potete trrovare il live aggiornato in tempo reale. Maldini sta provando a chiudere un colpo da novanta. Ci riuscirà?>>>