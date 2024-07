Capello: “Milan, presi troppi gol lo scorso anno. I Diavoli hanno bisogno…”

Fabio Capello ha analizzato il centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. Questo il consiglio dell’ex allenatore

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il centrocampo di Inter e Milan in vista della prossima stagione.

Sul centrocampo nerazzurro completato dall'arrivo di Zielinski: "In mezzo, nessuno. È una garanzia sotto tutti gli aspetti. Inzaghi può sostituire chiunque senza che cali il livello di attenzione, di bravura e di qualità. Calhanoglu è tra i migliori al mondo. È un direttore d’orchestra, uno a cui puoi affidare il pallone in serenità senza che lo butti mai via".