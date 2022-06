Canovi: “Agenti? La FIFA e Blatter devono riconoscere le loro colpe”

In esclusiva durante la trasmissione Maracanà ha parlato Dario Canovi che sui cambiamento delle regole da parte della FIFA che riguardano gli agenti ha detto: "Si parla di limiti alla rappresentanza multipla? La trovo una norma giustissima. Alla fine fa gli interessi di se stesso l'agente in una trattativa in cui fa l'intermediario. E' una norma sacrosanta, credo che ci siano norme che non passeranno, come quella dei tetti massimi sugli onorari perché non è legittima. Ci sono varie forme per bypassare poi una norma del genere. Riconoscano però alla FIFA prima le loro colpe, con Blatter che ha eliminato la figura dell'agente FIFA. Furono fatti danni irreparabili". Queste le parole in esclusiva durante la trasmissione Maracanà dove ha parlato Dario Canovi che si è espresso sui cambiamento delle regole da parte della FIFA che riguardano gli agenti.