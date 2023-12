MILAN NEWS / Dal campo al mercato, sarà un dicembre di fuoco

Dal campo al mercato, sarà un dicembre di fuoco per la squadra rossonera. Ecco tutte le ultime nella classica rassegna stampa mattutina

Rassegna stampa — Buongiorno e buon 6 dicembre amici de IlMilanista.it.

Ecco per voi le principali notizie della mattinata nella consueta rassegna stampa <<<

Verso la Dea — Sabato si scende in campo e lo si fa per una partita spigolosa contro una squadra che ha sempre messo in difficoltà il Milan nel corso delle ultime stagioni.

Si prospetta un incontro molto equilibrato tra due team che non possono assolutamente deludere le aspettative ed anzi hanno bisogno di un continuo rilancio per recuperare il ritardo già accumulato nel corso di questo inizio di campionato.

Il Milan arriverà alla sfida di campionato contro l'Atalanta forse con Leao e Kjaer o forse no. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capirne di più ed avere delle certezze.

Il colpo di mercato — Il colpo di mercato o meglio dire i colpi di mercato? Come si evince dal titolo, questo sarà un dicembre infuocato anche per via di quello che ha da offrire il mercato di riparazione. Il 2 di Gennaio si torna a lavorare per le trattative e bisogna rafforzare determinati ruoli.

Il colpo più importante (per via dei tantissimi infortuni) è quello che riguarda un difensore centrale di livello ed anche con buone doti tecniche. Il nome in pole position sulla lista è quello di Jakub Kiwior, vedremo se la squadra riuscirà ad affondare il suo colpo.

Non solo il difensore centrale polacco, ma anche altri due calciatori pare abbiano stregato la dirigenza e tra qualche ora diventeranno dei seri obiettivi.

Gli altri colpi — Il primo è un terzino che la società segue da tempo immemore e stiamo parlando di Juan Miranda. Lo spagnolo di proprietà del Betis potrebbe diventare il nuovo Theo e proprio per questo motivo i rossoneri forzano il suo arrivo.

Il secondo è il bomber che alla società manca. Oltre Olivier Giroud in attacco non c'è una figura di spicco in grado di darti una mano e proprio per questo motivo si farà il possibile per chiudere Jonathan David.

Il centravanti canadese costa 30 milioni di euro, ma il Milan è pronta a trattare e trovare assolutamente una quadra.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.