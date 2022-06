Serie A 2022-2023: sarà il campionato più strano di sempre!

Il prossimo campionato di Serie A che ci apprestiamo a vivere sarà il più strano di sempre. I Mondiali in Qatar lo spezzeranno a metà

Redazione Il Milanista

Chiuso il campionato 2021-2022 ecco che si comincia a guardare come potrà essere la prossima Serie A. Il Mondiali invernale in Qatar sarà sicuramente un fattore preponderante. La Nazionale italiana non vi parteciperà, ma gli stranieri che militano in Serie A sono molti e di conseguenza chi più, chi meno, tutti risentiranno della disputa del prossimo Mondiale in Qatar.

Il campionato verrà fermato per il Mondiale in Qatar

Il nostro campionato, così come tutti i top 5 campionati europei subiranno un brusco stop per permettere al Mondiale di giocarsi. Ecco che allora conterà molto la condizione fisica. Senza contare il rischio degli infortuni per le tante partite ravvicinate che ci saranno. Di questo ha parlato il grande ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi.

Le parole di Arrigo Sacchi in merito

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto proprio il grande Arrigo Sacchi che sulla problematica sopra descritta ha detto: "Sarà il campionato più anomalo degli ultimi vent’anni. E potrà davvero succedere di tutto. Mi immagino una Serie A imprevedibile. Avranno un vantaggio quei giocatori che riusciranno ad adattarsi velocemente alle varie situazioni. Ci sono molti stranieri nel nostro campionato e questi, nella maggior parte dei casi, andranno via per il Mondiale".

Ancora Arrigo Sacchi sulle tante partite ravvicinate

"Cosa ne penso delle squadre di vertice che fanno le coppe e che giocheranno 21 partite in tre mesi? Mamma mia che tour de force! Vuol dire 7 partite al mese, c’è il rischio di molti infortuni perché i ritmi sono aumentati. Di conseguenza pure per il Mondiale c’è un pericolo: che perda campioni, dunque appeal". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il grande ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi. <<<Mentre per quanto riguarda il nuovo stadio ecco che sembrano esserci delle importanti novità: la volontà di andare avanti c'è eccome!>>>