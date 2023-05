La Lega Serie A promuove la campagna “A + LOVE” per la 36ª Giornata

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia è stata resa nota l'iniziativa per il prossimo turno

Redazione Il Milanista

Ieri sera si è conclusa l'avventura europea del Milan. A prevalere nell'EuroDerby infatti è stata l'Inter. Dopo il 2-0 subito all'andata, nella gara di ritorno i rossoneri hanno perso 1-0, con un gol segnato da Lautaro Martinez. Il cammino in Champions League si è fermato alla semifinale, ma ora bisogna terminare al meglio la stagione. Rimangono infatti ancora tre giornate ai rossoneri per conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà la Sampdoria, ormai già retrocessa. Un'occasione per voltare pagina e tornare a vincere per guadagnare punti sulle concorrenti.

E proprio in occasione della 36ª Giornata, la Lega Serie A ha reso nota un'iniziativa importante. Oggi, 17 maggio, è la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Per questo nel weekend di campionato ci sarà una campagna di sensibilizzazione sull'argomento. I dettagli nel comunicato ufficiale: "Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione promuovendo la campagna “A + LOVE”, per combattere l’omofobia, la bifobia e la transfobia nella nostra società e nel mondo del calcio in particolare.

Il nome della campagna “A + LOVE” richiama il concetto di inclusione e il superamento di tutte le manifestazioni di intolleranza e discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Nel logo spicca la lettera “A” rappresentata come un diamante, tratto identificativo del nostro Campionato, affiancata dal simbolo “+”, segno distintivo della comunità LGBTQI+, a testimonianza della volontà di rispettare tutte le espressioni di genere. Inoltre, i colori utilizzati sono quelli della bandiera arcobaleno che simboleggia la comunità LGBTQI+.

La campagna, frutto della collaborazione tra Lega Serie A e UNAR, si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato lo scorso 14 marzo, per contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio.

In occasione delle gare della 36ª Giornata di Campionato, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani e tutti i canali digital di Lega Serie A promuoveranno una campagna di comunicazione dedicata".