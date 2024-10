Milan, Camarda tra prima squadra e Milan Futuro: riflessioni in corso

Per Francesco Camarda è un momento importante. Il giovane bomber cresciuto nel vivaio rossonero è diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League , nella vittoria del Milan contro il Club Brugge . Il classe 2008 quindi continua a battere record di precocità.

A tal proposito, l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Fonseca pensa di tenersi Camarda". In casa Milan infatti sono in corso delle valutazioni su cosa sia meglio fare con l'attaccante. Da una parte c'è l'idea di continuare con il programma fatto in estate e farlo restare con il Milan Futuro in Serie C. Dall'altra c'è l'idea di farlo salire stabilmente in prima squadra.