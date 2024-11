Camarda incanta con l’Italia U19: ora spera nella convocazione con la Juve

Sosta prolifica per l'attaccante dei diavoli Francesco Camarda. Il piccolo gioiellino rossonero, dopo essere sceso in campo da titolare...

Sosta prolifica per l'attaccante dei diavoli Francesco Camarda . Il piccolo gioiellino rossonero, dopo essere sceso in campo da titolare nella gara contro il Cagliari si è reso protagonista nella pausa. Il centravanti con la Nazionale italiana U19 è riuscito a segnare 2 gol in 3 partite negli ultimi 10 giorni.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Camarda adesso spera che ci possa essere un'ulteriore convocazione in prima squadra, in occasione della gara contro la Juventus, in programma sabato alle 18. Nell'ultima di campionato giocò da titolare vista l'assenza di Morata. Oggi però lo spagnolo è a disposizione, così come Abraham che sta certamente meglio. Discorso diverso per Jovic, ancora alle prese con qualche guaio.