Calvarese chiarisce: “Giusto revocare il rigore al Milan. Sul primo gol…”

Ieri sera il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Torino , nel match valido per la prima giornata di Serie A. Nel corso della gara ci sono stati alcuni episodi arbitrali , come la convalida del primo gol dei granata e un rigore revocato ai rossoneri.

Nel primo tempo di San Siro, da segnalare solo il gol convalidato al Torino dopo consulto Var : un "supplemento d’indagine" piuttosto singolare, reso necessario da un malfunzionamento dell'orologio del direttore di gara . Il dispositivo non aveva vibrato , e non aveva quindi segnalato che il pallone colpito di testa da Bellanova avesse varcato del tutto la linea.

Dalle immagini tv si vede come Maresca guardi l’apparecchio e faccia cenno di "no" con la testa. La goal line technology (che invece è funzionante) è utile al Var per l'output finale. Nel secondo tempo, Maresca prima assegna e poi revoca un calcio di rigore per i rossoneri in seguito a OFR. Il contatto "incriminato" è tra Saul Coco e Alvaro Morata.