Calvarese: “Il primo su De Roon è rigore, il secondo sa di compensazione”

Il primo: " Il primo è una spinta di Reijnders ai danni di De Roon all'interno dell'area di rigore . Infatti il giocatore olandese, quando si rende conto che De Roon gli ha preso il tempo, lo carica sulla schiena in modo irregolare lanciandolo contro Gabbia . Chiaramente questo scontro è irregolare ma senza quella spinta De Roon avrebbe fatto gol, quindi secondo me è da calcio di rigore ".

Il secondo: "Gasperini protesta furibondo e viene allontanato. Il secondo episodio sa un po' di compensazione. Miranchuk entra in area, affronta Jimenez, che prende per primo la palla e la manda in calcio d'angolo, solo dopo prende il giocatore dell'Atalanta. I calciatori della Dea posizionati in area di rigore infatti chiedono il calcio d'angolo e non il rigore, e io sono d'accordo perché il pallone cambia completamente direzione, tra l'altro non rimane nella disponibilità dell'avversario".