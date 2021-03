Calhanoglu su Hauge: “Ha qualità, può entrare nei titolari”

MILANO – Il trequartista rossonero Hakan Calhanoglu è stato intervistato dal portale norvegese vg.no per parlare del suo compagno di squadra Jens Petter Hauge. Queste sono state le dichiarazioni del numero 10 rossonero:

SULL’IPOTESI DI PRESTITO – ” È una domanda per il suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra. Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare”.

SULLE QUALITA’ DI JANS PETTER HAUGE – “Prima di tutto voglio dire che mi piace Jens come persona, è un bel tipo. È giovane. È un grande passo per lui passare dal Bodø / Glimt al Milan. Ha bisogno di tempo per giocare in prima squadra. Ma quando ne ha la possibilità, fa sempre un buon lavoro. Lavora molto e ho fiducia in lui. Ha un grande talento. Sono molto felice di giocare con lui”.

SULL’ARRIVO IMMEDIATO DAL BODO GLIMT – Non sono stato sorpreso. Per un giocatore è più facile giocare in una squadra migliore, c’è più qualità. Gli ha reso le cose più facili”.

SUL FUTURO DEL NORVEGESE IN ROSA – “Deve lavorare. Deve credere in se stesso. Non è facile giocare nella formazione titolare, abbiamo molti giocatori di qualità, quindi deve prendersi il suo tempo. Deve lavorare di più sulla tattica e su quello che gli chiede l’allenatore, ma il suo momento arriverà sicuramente”.