Calhanoglu, rinnovo a lungo termine? (Ri)servono i tuoi numeri

Le ultime novità sul futuro del trequartista turco, Hakan Calhanoglu. Il contratto del numero 10 rossonero scade il 30 giugno del 2021.

Redazione Il Milanista

MILANO - La società rossonera è già al lavoro in vista della prossima stagione. Con la possibilità infatti concreta di raggiungere un posto in Champions League, le cose su cui ragionare sono parecchie. Al momento il Milan occupa la seconda posizione in classifica. In più 4 squadre alle spalle dei rossoneri si raccolgono in soli 4 punti. Per cui la concorrenza è tanta ed agguerrita. Il club di Elliott infatti si guarda dunque intorno su più fronti, deciso a potenziare la squadra nell'anno a venire. Da un lato ci sono i rinovi di contratto, diversi e che si concluderanno fra addii e prolungamenti. Dall'altro ci sono i riscatti.

Trattative verso l'alto e pochi numeri

Un nome su tutti al centro delle attenzioni riguarda Hakan Calhanoglu. Il contratto del trequartista rossonero scade infatti il 30 giugno del 2021.mancano dunque pochi mesi e poi il tutto potrà accasarsi con un altro club. Il calciatore è tornato al gol per ben due volte in Nazionale, dopo che con il Milan non stava attraversando un periodo particolarmente felice. Le segnature dunque potrebbero dargli fiducia in vista del futuro prossimo. Fiducia fondamentale per gli ultimi 9 scogli della stagione che il Milan dovrà affrontare nei prossimi due mesi scarsi e nei quali il turco dovrà tornare ai livelli visti nella prima parte della stagione: goal e assist, oltre alle giocate decisive.

Al momento si fatica a trovare l’accordo per un nuovo contratto. Quello attuale in scadenza tra tre mesi, e le società interessate ad accoglierlo a parametro zero non mancano. Proprio per questo motivo, il Milan si starebbe già guardando intorno per sopperire all’eventuale partenza del fantasista. Per il turco, intanto, si punta alla fumata bianca con firma fino a giugno 2025 e ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. C'è ancora differenza tra domanda e offerta, però le parti adesso sembrano essersi sensibilmente avvicinate.