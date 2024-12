Calhanoglu sul Milan: “Primo anno difficile, Giampaolo mi schierò regista”

Gli anni in rossonero : " Al Milan il primo anno è stato difficile , perché venivo da sei mesi di squalifica. Non ero in forma . Poi tutto è migliorato. Credo che tutti mi schierassero perché, fondamentalmente, sono un giocatore di squadra e lavoro sempre per il bene della squadra . Sono sempre stato disponibile a occupare la posizione che mi veniva richiesta, largo a sinistra o trequartista.

A schierarlo da regista per primo fu un ex tecnico rossonero: "Giampaolo è stato il primo a schierarmi come regista, in una partita contro l'Udinese, alla prima giornata di campionato (stagione 2019/20). Non abbiamo avuto molto tempo per stare assieme perché lo hanno esonerato. Mi è dispiaciuto, perché mi trovavo bene. Apprezzavo le sue idee e Giampaolo mi piaceva come persona. Sono felice che adesso sia a Lecce e che stia facendo bene".