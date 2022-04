Volata scudetto, il confronto del calendario delle ultime 4 giornate

Analizziamo insieme le sfide dei rossoneri e dei nerazzurri da qui alla fine per una lotta scudetto ancora dal finale incerto.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha seguito da diretta interessata il recupero della 20esima giornata di campionato. Con lo scivolone dei nerazzurri sul campo del Bologna, gli uomini di Inzaghi non riescono a riprendersi il primo posto in classifica. Costa caro l'errore di Ionut Radu che regala ai rossoblù il gol del definitivo 2-1 di Nicola Sansone. Ora i rossoneri possono gustarsi il primato lasciandosi finalmente alle spalle il tema dell'asterisco e il destino è tutto nelle mani di Pioli e dei suoi giocatori. La lotta scudetto regala spettacolo come non accadeva da anni e il finale del giallo è ancora tutto da scoprire. A quattro giornate dal termine le due pretendenti al titolo non possono commettere ulteriori passi falsi; un errore ora sarebbe fatale. Vediamo insieme il confronto del calendario del Milan con quello dei nerazzurri.

35ª GIORNATA - MILAN-FIORENTINA | UDINESE-INTER

Nel prossimo weekend, valevole per la 35esima giornata di campionato il Milan ospita a San Siro una Fiorentina reduce da tre sconfitte consecutive. Ieri nella giornata di recupero la squadra di Italiano ha perso con un sonoro 4-0 contro l'Udinese, prossimo avversario dei nerazzurri. I friulani ospiteranno gli uomini di Simone Inzaghi dopo aver annientato i viola con una prestazione di grandissimo livello. Al contrario della Fiorentina, i bianconeri sono in un ottimo momento: 13 punti nelle ultime 6 giornate di campionato.

36ª GIORNATA - HELLAS VERONA - MILAN | INTER-EMPOLI

Nella 36esima giornata il Milan andrà a giocare a Verona contro l'Hellas, in una sfida che all'andata aveva creato non poche difficoltà ai rossoneri. I nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro l'Empoli di Andreazzoli. Gli uomini di Inzaghi giocheranno due giorni prima del Milan, in virtù della finale di Coppa Italia contro i bianconeri del martedì successivo.

37ª GIORNATA - MILAN-ATALANTA | CAGLIARI - INTER

La penultima giornata di campionato vede di fronte Milan e Atalanta, una gara sempre carica di tensione. I bergamaschi non sono in un grande momento di forma e stanno lasciando dei punti per strada ma sono ancora in piena corsa per l'Europa. I nerazzurri saranno ospiti alla Domus Arena di Cagliari, con i rossoblù che potrebbero essere ancora in lotta per evitare la retrocessione.

38ª GIORNATA - SASSUOLO-MILAN | INTER-SAMPDORIA

L'ultima giornata di campionato è il redde rationem, la resa dei conti. Saranno i nerazzurri a chiudere la stagione in casa, ospitando una Sampdoria che potrebbe giocarsi la salvezza. I rossoneri saranno invece attesi a Reggio Emilia dal Sassuolo, una bestia nera per il Milan, che nella gara di andata ha trionfato per 3-1 contro gli uomini di Pioli.