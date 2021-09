Calabria: “Rincorrete i vostri sogni. Per alzare il nostro livello ci servono queste sere”

Il Milan è tornato in Champions League e lo ha fatto questa sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Il Diavolo esce sconfitto da Anfield, ma a testa alta, quanto meno nel risultato. Resta ovviamente l’amaro in bocca, ma la differenza di...

Il Milan è tornato in Champions League e lo ha fatto questa sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp . Il Diavolo esce sconfitto da Anfield, ma a testa alta, quanto meno nel risultato. Resta ovviamente l’amaro in bocca, ma la differenza di valori rimane comunque evidente. Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Davide Calabria ha parlato nel post partita di Liverpool-Milan. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA DI QUESTA SERA - "E' stata una partita difficile in un campo difficile ma bellissima. Per molti di noi era la prima partita in Champions e loro sono una grande squadra. Siamo stati bravi a ribaltarla e poi è stata una questione di dettagli, alcuni sono andati a nostro favore mentre altri sono andati a loro favore"